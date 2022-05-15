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Росія готує для відправки в Україну до 2500 резервістів – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 15 травня 2022, 19:56
Росія готує для відправки в Україну до 2500 резервістів – Генштаб
ілюстративне фото Міноборони Росії

Росія планує направити на війну в Україну до 2500 резервістів, які проходять підготовку на полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Командування збройних сил Російської Федерації намагається комплектувати та поповнювати втрат своїх військ за рахунок резервістів.

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На полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях здійснюється підготовка до 2,5 тисяч резервістів.

Їх планується направити на територію України для участі у війні".

Теми: Росіявійна
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