Россия готовит для отправки в Украину до 2500 резервистов – Генштаб

Россия планирует направить на войну в Украину до 2500 резервистов, проходящих подготовку на полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Командование вооруженных сил Российской Федерации пытается комплектовать и восполнять потери своих войск за счет резервистов.

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На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях осуществляется подготовка до 2,5 тысячи резервистов.

Их планируется направить на территорию Украины для участия в войне".