Россия готовит для отправки в Украину до 2500 резервистов – Генштаб
Воскресенье, 15 мая 2022, 19:56
Россия планирует направить на войну в Украину до 2500 резервистов, проходящих подготовку на полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Дословно: "Командование вооруженных сил Российской Федерации пытается комплектовать и восполнять потери своих войск за счет резервистов.
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На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях осуществляется подготовка до 2,5 тысячи резервистов.
Их планируется направить на территорию Украины для участия в войне".