Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донеччині Росія за день вбила 3 і поранила 13 цивільних

Катерина ТищенкоНеділя, 15 травня 2022, 20:54
графіка з Telegram Кириленка

Внаслідок воєнних дій РФ на Донеччині у неділю загинуло троє мирних мешканців, ще 13 зазнали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram та в ефірі телемарафону

Дослівно: "За 15 травня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини: 2 у Дробишевому та 1 у Торецьку. Ще 13 людей зазнали поранень".

Деталі: Також у неділю уточнено інформацію про 3 цивільних, які загинули раніше: 2 у Сіверську та 1 у Вільному Полі.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 3 цивільним, які були поранені на Луганщині.

При цьому неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

В ефірі телемарафону Кириленко зазначив, що "сьогодні дуже гарячий день" і велика кількість поранених.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, ворог обстрілює як міста на лінії фронту, так і відносно віддалені від неї.

Теми: Донецька областьвійна
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: ЗСУ вдарили по росіянах в Чорнобаївці

відеоНа берег Одещини вимило російські міни

Американські аналітики: Росіяни зосередяться на битві за Сєвєродонецьк

Партія канцлера Шольца програє вибори у важливому регіоні

Кібератака на Львів: росіяни викрали й опублікували файли міськради

Росія готує для відправки в Україну до 2500 резервістів – Генштаб

Усі новини...
Донецька область
Посадовець УЗ на Донеччині допомагає окупантам відновити сполучення до Росії – ОГП
На Донеччині за день росіяни вбили 3 і поранили 4 людей
Росіяни обстрілювали Донеччину: 1 людина загинула, 12 поранені
Останні новини
09:12
Лукашенко намагається уникнути прямої участі у війні в Україні – британська розвідка
09:00
Окупанти вбили вже 229 дітей в Україні
08:55
Чехія хоче, щоб Зеленський був гостем жовтневого саміту лідерів ЄС
08:54
Регіони: в Миколаєві була серія вибухів, на Донбасі – масовані обстріли
08:35
фото Луганщина: окупанти накрили низку населених пунктів з РСЗВ
08:18
Держсекретар США: Ми знаємо, що суверенна і незалежна Україна вистоїть
08:16
Прем’єрка Швеції очікує, що прийняття країни до НАТО може тривати до року
07:57
Російський військовий супутник, запущений на ракеті із "Z", помер – космоблогер
06:50
Зведення Генштабу: ЗСУ вдарили по росіянах в Чорнобаївці
06:00
відеоНа берег Одещини вимило російські міни
Усі новини...