В Донецкой области Россия за день убила 3 ​​и ранила 13 гражданских

В результате военных действий РФ в Донецкой области в воскресенье погибли три мирных жителя, еще 13 получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram и в эфире телемарафона

Дословно: "За 15 мая россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Дробышево и 1 в Торецке. Еще 13 человек получили ранения".

Детали: Также в воскресенье уточнена информация о 3 гражданских, погибших ранее: 2 в Северске и 1 в Свободном Поле.

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 3 гражданским, которые были ранены в Луганской области.

При этом невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В эфире телемарафона Кириленко отметил, что "сегодня очень жаркий день" и большое количество раненых.

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По его словам, враг обстреливает как города на линии фронта, так и относительно удаленные от нее.