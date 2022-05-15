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Кібератака на Львів: росіяни викрали й опублікували файли міськради

Катерина ТищенкоНеділя, 15 травня 2022, 21:49
Кібератака на Львів: росіяни викрали й опублікували файли міськради
ілюстративне фото Photothek via Getty Images

Під час кібератаки 13 травня росіяни викрали частину робочих файлів міськради Львова та опублікували на ворожих телеграм-каналах.

Джерело: перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко у Facebook

Дослівно: "Росія, окрім ракет, використовує і ІТ-фронт. Окрім руйнування системи управління містом, ворог ставив за мету отримання даних.

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Частина робочих файлів міста попри всі системи захисту була викрадена і опублікована на ворожих телеграм-каналах".

Деталі: За словами Москаленка, головним завдання атаки 13 травня було вивести з ладу систему управління містом.

"Саме тому цілились в IT-інфраструктуру та сервіси міста", - додав він.

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За попередніми оцінками експертів, це одна з наймасштабніших атак на міста за часи Незалежності, зазначив заступник мера.

Дослівно: "Завдяки злагодженій роботі всіх служб атака 13 травня не завдала впливу на базові аспекти управління містом. Тимчасово було обмежено частину сервісів. За дві ночі та два дні вже вдалось відновити частину сервісів. Решта – буде відновлено поетапно".

Теми: ЛьвівхакериРосія
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