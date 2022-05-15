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Кибератака во Львов: россияне похитили и опубликовали файлы горсовета

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 мая 2022, 21:49
Кибератака во Львов: россияне похитили и опубликовали файлы горсовета
иллюстративное фото Photothek via Getty Images

В ходе кибератаки 13 мая россияне похитили часть рабочих файлов горсовета Львова и опубликовали на вражеских телеграмм-каналах.

Источник: первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко в Facebook

Дословно: "Россия, кроме ракет, использует и IТ-фронт. Кроме разрушения системы управления городом, враг ставил целью получение данных.

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Часть рабочих файлов города, несмотря на все системы защиты, была похищена и опубликована на вражеских телеграмм-каналах".

Детали: По словам Москаленко, главной задачей атаки 13 мая было вывести из строя систему управления городом.

"Именно поэтому целились в IT-инфраструктуру и сервисы города", – добавил он.

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По предварительным оценкам экспертов, это одна из самых масштабных атак на города во времена Независимости, отметил заммэра.

Дословно: "Благодаря слаженной работе всех служб атака 13 мая не оказала влияния на базовые аспекты управления городом. Временно была ограничена часть сервисов. Через две ночи и два дня уже удалось восстановить часть сервисов. Остальные – будут восстановлены поэтапно".

Темы: ЛьвовхакерыРосcия
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