Кибератака во Львов: россияне похитили и опубликовали файлы горсовета
В ходе кибератаки 13 мая россияне похитили часть рабочих файлов горсовета Львова и опубликовали на вражеских телеграмм-каналах.
Источник: первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко в Facebook
Дословно: "Россия, кроме ракет, использует и IТ-фронт. Кроме разрушения системы управления городом, враг ставил целью получение данных.
Часть рабочих файлов города, несмотря на все системы защиты, была похищена и опубликована на вражеских телеграмм-каналах".
Детали: По словам Москаленко, главной задачей атаки 13 мая было вывести из строя систему управления городом.
"Именно поэтому целились в IT-инфраструктуру и сервисы города", – добавил он.
По предварительным оценкам экспертов, это одна из самых масштабных атак на города во времена Независимости, отметил заммэра.
Дословно: "Благодаря слаженной работе всех служб атака 13 мая не оказала влияния на базовые аспекты управления городом. Временно была ограничена часть сервисов. Через две ночи и два дня уже удалось восстановить часть сервисов. Остальные – будут восстановлены поэтапно".