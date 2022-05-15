На сході ЗСУ за день відбили 17 атак і збили два гелікоптери

На Донеччині та Луганщині у неділю ЗСУ відбили 17 атак і знищили 18 одиниць ворожої техніки, з яких два гелікоптери.

Джерело: Угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Окупанти обстріляли 23 населені пункти в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 32 житлові будинки.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 17 атак ворога. Ще на 2 локаціях тривають бої".

Деталі: У неділю військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили 3 ворожих танки; 1 артилерійську систему; 6 одиниць бойової броньованої техніки; 1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та 5 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у неділю українські воїни відбили 5 атак ворога. У результаті боїв було знищено: особового складу – 84, танків – 1, БМП – 4, АТТ – 1, вертольотів – 1, БПЛА – 1.

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Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 93 ворожих атаки. Знищили один зенітний ракетний комплекс, 58 танків, 26 артилерійських систем (з них 1 РСЗВ), 98 одиниць бойової броньованої техніки, 7 одиниць спеціальної інженерної, 33 одиниці автомобільної техніки ворога та одну зенітну установку. Підрозділами ППО збито 4 гелікоптери та 27 безпілотних літальних апарати окупантів.