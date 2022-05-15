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На востоке ВСУ за день отбили 17 атак и сбили два вертолета

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 мая 2022, 22:15
фото Генштаба ВСУ

В Донецкой и Луганской областях в воскресенье ВСУ отбили 17 атак и уничтожили 18 единиц вражеской техники, из которых два вертолета.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 32 жилых дома.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 17 атак врага. Еще на 2 локациях продолжаются бои".

Детали: В воскресенье военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили 3 вражеских танка; 1 артиллерийскую систему; 6 единиц боевой бронированной техники; 1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских вертолета (Ка-52 и Ми-28) и 5 ​​беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в воскресенье украинские воины отбили 5 атак врага. В результате боев было уничтожено: личного состава – 84, танков – 1, БМП – 4, АТТ – 1, вертолетов – 1, БПЛА – 1.

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Всего за уходящую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 93 вражеских атаки. Уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 58 танков, 26 артиллерийских систем (из них 1 РСЗО), 98 единиц боевой бронированной техники, 7 единиц специальной инженерной, 33 единицы автомобильной техники врага и одну зенитную установку. Подразделениями ПВО сбиты 4 вертолета и 27 беспилотных летательных аппарата оккупантов.

Темы: ДонбассвойнаВооруженные силы
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