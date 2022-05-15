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Зеленський: Окупанти не хочуть визнати, що "спецоперація" вже збанкрутувала

Катерина ТищенкоНеділя, 15 травня 2022, 22:46
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський переконаний, що окупанти в Україні перебувають у глухому куті і їхня "спецоперація" збанкрутувала.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Готуємось до нових намагань Росії наступати на Донбасі, якось активізувати свій рух на півдні України.

Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана "спецоперація" вже збанкрутувала. Але обов’язково настане момент, коли український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності".

Деталі: Зеленський підкреслив, що, щоб не "креативили" окупанти в Херсоні й Мелітополі, як би не зображали свою нібито владу в окупованих районах Приазов’я та Донбасу, їхнє перебування там все одно тимчасове..

"Сьогоднішні ракетні удари Росії по Львівській області, обстріли Гуляйполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, міст і громад Донецької області, вся ця жорстокість окупантів, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, унесуть це зло з собою назад до Росії, унесуть, бо відступатимуть. Ось чим завершиться вся гарячкова активність російських військових, яку ми бачимо з вами зараз", - переконаний президент.  

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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