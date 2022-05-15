Зеленский: Оккупанты не хотят признать, что "спецоперация" уже обанкротилась

Президент Владимир Зеленский убежден, что оккупанты в Украине находятся в тупике и их "спецоперация" обанкротилась.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Готовимся к новым попыткам России наступать на Донбассе, как-то активизировать свое движение на юге Украины.

Оккупанты до сих пор не хотят признавать, что находятся в тупике и что их так называемая "спецоперация" уже обанкротилась. Но обязательно наступит момент, когда украинский народ дожмет захватчиков до полного признания реальности".

Детали: Зеленский подчеркнул, что, чтобы не "креативили" оккупанты в Херсоне и Мелитополе, как бы ни изображали свою якобы власть в оккупированных районах Приазовья и Донбасса, их пребывание там все равно временно.

"Сегодняшние ракетные удары России по Львовской области, обстрелы Гуляйполя, Северодонецка, Лисичанска, городов и общин Донецкой области, вся эта жестокость оккупантов, которую Украина переживает ежедневно, приведет лишь к тому, что российские солдаты, которые выживут, унесут это зло с собой обратно в Россию, унесут, потому что будут отступать. Вот чем завершится вся лихорадочная активность российских военных, которую мы видим с вами сейчас", – убежден президент.