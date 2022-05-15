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Зеленський збирається розширити географію своїх звернень на Африку і Азію

Альона Мазуренко Неділя, 15 травня 2022, 22:56
Зеленський збирається розширити географію своїх звернень на Африку і Азію

В Україні працюють над тим, щоб розширити географію спеціальних виступів президента Володимира Зеленського у парламентах країн Африки та Азії.

Джерело: відеозвернення президента

Деталі: Президент розповів, що продовжить звертатися до парламентів європейських держав – партнерів України.

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Пряма мова: "Звертаюсь до парламентів європейських держав-партнерів України. Наше завдання – це статус кандидата в члени Євросоюзу для України, а згодом і вступ до Євросоюзу за швидкою процедурою. Кожна держава та голос має значення. Найближчим часом звертатимусь до парламенту Люксембургу".

Деталі: Крім того, в Україні працюють над тим, щоб розширити географію спеціальних виступів Зеленського у парламентах країн Африки та Азії.

23 травня президент планує звернутися до учасників Форуму в Давосі.

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Також наступного тижня Зеленський планує поспілкуватися із американськими студентами.

Теми: ЗеленськийАфрикаАзіявійна
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