Зеленський збирається розширити географію своїх звернень на Африку і Азію
В Україні працюють над тим, щоб розширити географію спеціальних виступів президента Володимира Зеленського у парламентах країн Африки та Азії.
Джерело: відеозвернення президента
Деталі: Президент розповів, що продовжить звертатися до парламентів європейських держав – партнерів України.
Пряма мова: "Звертаюсь до парламентів європейських держав-партнерів України. Наше завдання – це статус кандидата в члени Євросоюзу для України, а згодом і вступ до Євросоюзу за швидкою процедурою. Кожна держава та голос має значення. Найближчим часом звертатимусь до парламенту Люксембургу".
Деталі: Крім того, в Україні працюють над тим, щоб розширити географію спеціальних виступів Зеленського у парламентах країн Африки та Азії.
23 травня президент планує звернутися до учасників Форуму в Давосі.
Також наступного тижня Зеленський планує поспілкуватися із американськими студентами.