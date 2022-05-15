Зеленский намерен расширить географию своих обращений на Африку и Азию

В Украине работают над тем, чтобы расширить географию специальных выступлений президента Владимира Зеленского в парламентах стран Африки и Азии.

Источник: видеообращение президента

Детали: Президент рассказал, что продолжит обращаться в парламенты европейских государств – партнеров Украины.

Прямая речь: "Обращаюсь в парламенты европейских государств-партнеров Украины. Наша задача – это статус кандидата в члены Евросоюза для Украины, а затем и вступление в Евросоюз по быстрой процедуре. Каждое государство и голос имеют значение. В ближайшее время я буду обращаться в парламент Люксембурга".

Кроме того, в Украине работают над тем, чтобы расширить географию специальных выступлений Зеленского в парламентах стран Африки и Азии.

23 мая президент планирует обратиться к участникам Форума в Давосе.

Также на следующей неделе Зеленский планирует пообщаться с американскими студентами.