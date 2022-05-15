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Футбол: Україна виграла чемпіонат світу серед паралімпійців і Дефлімпіаду

Катерина ТищенкоНеділя, 15 травня 2022, 23:13
Паралімпійська збірна України з футболу, IFPCF

Паралімпійська збірна України виграла чемпіонат світу з футболу, а дефлімпійська збірна – переможець Дефлімпіади-2021 з футболу.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Паралімпійська збірна України у фіналі здолала збірну Ірану з рахунком 1:0 і стала переможцем турніру (футбол 7х7) вшосте у своїй історії.

Разом з тим, дефлімпійська збірна України з футболу вдруге в історії здобула "золото" Ігор.

Україна обіграла у фіналі Францію і вперше за 13 років стала чемпіоном турніру.

Теми: футболПаралімпіада
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