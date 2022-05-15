Футбол: Украина выиграла чемпионат мира среди паралимпийцев и Дефлимпиаду
Воскресенье, 15 мая 2022, 23:13
Паралимпийская сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболу, а дефлимпийская сборная – победитель Дефлимпиады-2021 по футболу.
Источник: Суспільне спорт
Детали: Паралимпийская сборная Украины в финале одолела сборную Ирана со счетом 1:0 и стала победителем турнира (футбол 7х7) в шестой раз в своей истории.
Реклама:
Вместе с тем, дефлимпийская сборная Украины по футболу во второй раз в истории завоевала "золото" Игр.
Украина обыграла в финале Францию и впервые за 13 лет стала чемпионом турнира.
ВИДЕО ДНЯ