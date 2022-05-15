Футбол: Украина выиграла чемпионат мира среди паралимпийцев и Дефлимпиаду

Паралимпийская сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболу, а дефлимпийская сборная – победитель Дефлимпиады-2021 по футболу.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Паралимпийская сборная Украины в финале одолела сборную Ирана со счетом 1:0 и стала победителем турнира (футбол 7х7) в шестой раз в своей истории.

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Вместе с тем, дефлимпийская сборная Украины по футболу во второй раз в истории завоевала "золото" Игр.

Украина обыграла в финале Францию и впервые за 13 лет стала чемпионом турнира.