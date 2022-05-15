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Зеленський призначив нового командувача сил тероборони

Мазуренко Альона Неділя, 15 травня 2022, 23:30

Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру.

Джерело: указ президента

Дослівно: "Призначити генерал-майора Танцюру Ігоря Івановича командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України".

Деталі: Іншим указом президент звільнив з цієї посади Юрія Галушкіна.

Танцюра був начальником штабу Сухопутних військ ЗСУ.

 
Ігор Танцюра
Фото: Сухопутні війська у Facebook

2 травня Зеленський нагородив його орденом Богдана Хмельницького III ступеня "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Теми: Збройні силиЗеленськийукази
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