Зеленський призначив нового командувача сил тероборони
Неділя, 15 травня 2022, 23:30
Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру.
Джерело: указ президента
Дослівно: "Призначити генерал-майора Танцюру Ігоря Івановича командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України".
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Деталі: Іншим указом президент звільнив з цієї посади Юрія Галушкіна.
Танцюра був начальником штабу Сухопутних військ ЗСУ.
2 травня Зеленський нагородив його орденом Богдана Хмельницького III ступеня "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".
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