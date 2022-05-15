Зеленский назначил нового командующего сил терробороны
Воскресенье, 15 мая 2022, 23:30
Президент Владимир Зеленский назначил командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцюра.
Источник: указ президента
Дословно: "Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины".
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Детали: Другим указом президент уволил с этой должности Юрия Галушкина.
Танцура был начальником штаба Сухопутных войск ВСУ.
2 мая Зеленский наградил его орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".
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