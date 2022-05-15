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Зеленский назначил нового командующего сил терробороны

Мазуренко Алена Воскресенье, 15 мая 2022, 23:30

Президент Владимир Зеленский назначил командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцюра.

Источник: указ президента

Дословно: "Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины".

Детали: Другим указом президент уволил с этой должности Юрия Галушкина.

Танцура был начальником штаба Сухопутных войск ВСУ.

 
Игорь Танцюра
ФОТО: СУХОПУТНЫЕ ВОЕННЫЕ В FACEBOOK

2 мая Зеленский наградил его орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Темы: Вооруженные силыЗеленскийуказы
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