ССО показали, як підривали захоплені ворогом мости на Луганщині
Неділя, 15 травня 2022, 23:32
Командування Сил спеціальних операцій оприлюднило відео підриву українськими військовими захоплених росіянами залізничних мостів на Луганщині.
Джерело: командування Сил спеціальних операцій ЗСУ
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Дослівно: "Воїни ССО України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України нищать шляхи сполучення у ворожих тилах.
Так, внаслідок вдало проведеної операції на Луганщині були підірвані захоплені росіянам залізничні мости між містами Рубіжне і Сєвєродонецьк".
Деталі: У ССО уточнили, що метою підриву було стримання наступу окупаційних сил РФ на Лисичанськ і Сєвєродонецьк.
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У повідомленні не уточнюється дата операції.