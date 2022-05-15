ССО показали, як підривали захоплені ворогом мости на Луганщині

Командування Сил спеціальних операцій оприлюднило відео підриву українськими військовими захоплених росіянами залізничних мостів на Луганщині.

Джерело: командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

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Дослівно: "Воїни ССО України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України нищать шляхи сполучення у ворожих тилах.

Так, внаслідок вдало проведеної операції на Луганщині були підірвані захоплені росіянам залізничні мости між містами Рубіжне і Сєвєродонецьк".

Деталі: У ССО уточнили, що метою підриву було стримання наступу окупаційних сил РФ на Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

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У повідомленні не уточнюється дата операції.