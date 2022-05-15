ССО показали, как взрывали захваченные врагом мосты в Луганской области

Командование Сил специальных операций обнародовало видео подрыва украинскими военными захваченных россиянами железнодорожных мостов в Луганской области.

Источник: командование Сил специальных операций ВСУ

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Дословно: "Воины ССО Украины во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины уничтожают пути сообщения во вражеских тылах.

Так, в результате успешно проведенной операции в Луганской области были взорваны захваченные россиянам железнодорожные мосты между городами Рубежное и Северодонецк".

Детали: В ССО уточнили, что целью подрыва было сдерживание наступления оккупационных сил РФ на Лисичанск и Северодонецк.

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В сообщении не уточняется дата операции.