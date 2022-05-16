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На Харківщині батальйон тероборони відтіснив росіян до держкордону – Міноборони

Альона Мазуренко Понеділок, 16 травня 2022, 00:01
На Харківщині батальйон тероборони відтіснив росіян до держкордону – Міноборони
скриншот

У Харківській області один із батальйонів територіальної оборони відтіснив російських військових та вийшов до ділянки державного кордону з РФ. 

Джерело: Міноборони

Дослівно: "227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ м.Харкова витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону".

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Деталі: На відео військові доповідають про свої успіхи президенту Володимиру Зеленському.

Пряма мова одного із військових: "Доповідаю: 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, на лінію розмежування з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президенте. Ми тут. Ми на кордоні".

Водночас, військовий на відео чомусь називає датою зйомки 15 квітня, а не травня.

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Теми: Харківська областькордонРосіявійна
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