На Харківщині батальйон тероборони відтіснив росіян до держкордону – Міноборони

У Харківській області один із батальйонів територіальної оборони відтіснив російських військових та вийшов до ділянки державного кордону з РФ.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ м.Харкова витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону".

Деталі: На відео військові доповідають про свої успіхи президенту Володимиру Зеленському.

Пряма мова одного із військових: "Доповідаю: 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, на лінію розмежування з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президенте. Ми тут. Ми на кордоні".

Водночас, військовий на відео чомусь називає датою зйомки 15 квітня, а не травня.