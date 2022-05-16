Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Харківщині батальйон тероборони відтіснив росіян до держкордону – Міноборони

Мазуренко Альона Понеділок, 16 травня 2022, 00:01
скриншот

У Харківській області один із батальйонів територіальної оборони відтіснив російських військових та вийшов до ділянки державного кордону з РФ. 

Джерело: Міноборони

Дослівно: "227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ м.Харкова витіснив росіян та вийшов на ділянку державного кордону".

Деталі: На відео військові доповідають про свої успіхи президенту Володимиру Зеленському.

Пряма мова одного із військових: "Доповідаю: 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, на лінію розмежування з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президенте. Ми тут. Ми на кордоні".

Водночас, військовий на відео чомусь називає датою зйомки 15 квітня, а не травня.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областькордонРосіявійна
Головне сьогодні

Швеція подасть заявку на вступ до НАТО

Лукашенко на зустрічі ОДКБ у Москві: Без згуртування нас завтра може не бути

відеоПутін про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: У нас із ними немає проблем

У Кремлі розповіли, чому Україна в НАТО – це погано, а Фінляндія та Швеція – ні

фото Загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського

У США вважають, що Україна може "обійти" ПДЧ на шляху до НАТО, як Фінляндія та Швеція

Усі новини...
Харківська область
На Ізюмському напрямку ЗСУ перейшли у контрнаступ – Синєгубов
Синєгубов: Харків не обстрілювали, але "розслаблятися зарано"
Харківщина: Поліцейська із Куп'янська супроводжувала техніку РФ, інкримінують держзраду
Останні новини
18:30
Президент Литви: якщо Путіну пощастить в Україні, він може прийти до нас
18:03
"Послідовний противник економічної свободи": бізнес просить Зеленського про відставку Гетманцева
17:50
Генсек ОДКБ: Путін говорив про Україну, але про участь у війні не йшлося
17:48
фотоУ Києві почали лікувати 400-літню липу Петра Могили, яку зламала буря
17:46
Чверть біженців, які повертаються в Україну, хочуть жити в іншій області – опитування
17:32
Скандинавські країни пообіцяли гарантії безпеки Фінляндії і Швеції до вступу в НАТО
17:27
Поліція розпочала сезон велопатрулювання
17:24
СБУ заблокувала роботу підсанкційного заводу, який хотів працювати на оборонку РФ
17:23
фотоНезламний воїн: захисник Маріуполя поділився фотографією з "Азовсталі"
17:12
Боррель розповів, на яку зброю для України підуть нові 500 млн євро від ЄС
Усі новини...