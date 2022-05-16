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На Харьковщине батальон теробороны оттеснил россиян к госгранице – Минобороны

Мазуренко Алена Понедельник, 16 мая 2022, 00:01
скриншот

В Харьковской области один из батальонов территориальной обороны оттеснил российских военных и вышел к участку государственной границы с РФ.

Источник: Минобороны

Дословно: "227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ г.Харькова вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы".

Детали: На видео военные докладывают о своих успехах президенту Владимиру Зеленскому.

Прямая печь одного из военных: "Докладываю: 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины вышел на рубеж и границу, на линию разграничения со страной-оккупантом. Мы дошли, господин президент. Мы здесь. Мы на границе".

В то же время, военный на видео почему-то называет датой съемки 15 апреля, а не мая.

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Темы: Харьковская областьграницаРосcиявойна
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