На Харьковщине батальон теробороны оттеснил россиян к госгранице – Минобороны
Понедельник, 16 мая 2022, 00:01
В Харьковской области один из батальонов территориальной обороны оттеснил российских военных и вышел к участку государственной границы с РФ.
Источник: Минобороны
Дословно: "227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ г.Харькова вытеснил россиян и вышел на участок государственной границы".
Детали: На видео военные докладывают о своих успехах президенту Владимиру Зеленскому.
Прямая печь одного из военных: "Докладываю: 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны Украины вышел на рубеж и границу, на линию разграничения со страной-оккупантом. Мы дошли, господин президент. Мы здесь. Мы на границе".
В то же время, военный на видео почему-то называет датой съемки 15 апреля, а не мая.
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