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Українська ППО мінусує 11 повітряних цілей окупантів, авіація - ворожу переправу

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 травня 2022, 00:07
Українська ППО мінусує 11 повітряних цілей окупантів, авіація - ворожу переправу

За добу 15 травня Протиповітряна оборона України знищила 11 цілей ворога, ударна авіація завдала нищівного удару по переправі окупантів через річку Інгулець.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "15 травня ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України завдає чергове ураження по водній переправі окупантів. Цього разу йдеться про переправу через річку Інгулець.

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Винищувачі продовжують патрулювання  повітряного простору України, а штурмовики та бомбардувальники  завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, скупченню військ та колонах ворожої техніки.

Деталі: Зенітні ракетні війська Повітряних сил 15 травня збили дві крилаті ракети, три БпЛА "Орлан-10" та  вертоліт Ка-52.

Протиповітряною обороною Сухопутних військ та уражено вертоліт Мі-28 та чотири БпЛА "Орлан-10".

ВІДЕО ДНЯ

Загалом за добу уражено 11 повітряних цілей:

- 2 вертольоти (Ка-52, Мі-28);

- 7 БпЛА (ОТР);

- 2 крилаті ракети.

Теми: війна
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