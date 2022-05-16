Украинская ПВО минусирует 11 воздушных целей оккупантов, авиация - переправу врага

За сутки 15 мая противовоздушная оборона Украины уничтожила 11 целей врага, ударная авиация нанесла сокрушительный удар по переправе оккупантов через реку Ингулец.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "15 мая ударная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины наносит очередной удар по водной переправе оккупантов. На этот раз речь идет о переправе через реку Ингулец.

Истребители продолжают патрулирование воздушного пространства Украины, а штурмовики и бомбардировщики наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов, скоплению войск и колоннам вражеской техники".

Детали: Зенитные ракетные войска Воздушных сил 15 мая сбили две крылатые ракеты, три БПЛА "Орлан-10" и вертолет Ка-52.

Противовоздушной обороной Сухопутных войск и поражен вертолет Ми-28 и четыре БПЛА "Орлан-10".

Всего за сутки поражено 11 воздушных целей:

ВИДЕО ДНЯ

- 2 вертолета (Ка-52, Ми-28);

– 7 БпЛА (ОТР);

- 2 крылатые ракеты.