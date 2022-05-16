Росіяни замаскували сліди обстрілу ЗАЕС, працівникам заборонили приносити телефони

Росіяни замаскували результати свого обстрілу навчально-тренувального центру Запорізької АЕС, а співробітникам станції заборонили приходити на роботу з телефонами.

Джерело: Енергоатом

Деталі: Зазначається, що вздовж всього периметру АЕС вириті окопи, розміщені мішки з піском, бетонні блоки та інші інженерні загородження.

Нагадаємо:

4 березня російські війська захопили територію Запорізької атомної електростанції, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.

В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької атомної електростанції біля зруйнованого учбово-тренувального центру та енергоблоку №1.