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Росіяни замаскували сліди обстрілу ЗАЕС, працівникам заборонили приносити телефони

Анастасія КалатурПонеділок, 16 травня 2022, 00:50
Росіяни замаскували сліди обстрілу ЗАЕС, працівникам заборонили приносити телефони
ФОТО: t.me/energoatom_ua

Росіяни замаскували результати свого обстрілу навчально-тренувального центру Запорізької АЕС, а співробітникам станції заборонили приходити на роботу з телефонами.

Джерело: Енергоатом

Деталі: Зазначається, що вздовж всього периметру АЕС вириті окопи, розміщені мішки з піском, бетонні блоки та інші інженерні загородження.

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Нагадаємо:

  • 4 березня  російські війська захопили  територію Запорізької атомної електростанції, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.
  • В середині березня окупанти підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької атомної електростанції біля зруйнованого учбово-тренувального центру та енергоблоку №1.

Теми: ЗАЕСвійнаРосія
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