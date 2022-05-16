Росіяни замаскували сліди обстрілу ЗАЕС, працівникам заборонили приносити телефони

Росіяни замаскували результати свого обстрілу навчально-тренувального центру Запорізької АЕС, а співробітникам станції заборонили приходити на роботу з телефонами.

Джерело: Енергоатом

Деталі: Зазначається, що вздовж всього периметру АЕС вириті окопи, розміщені мішки з піском, бетонні блоки та інші інженерні загородження.

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