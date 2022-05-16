Россияне замаскировали следы обстрелов ЗАЭС, работникам запретили приносить телефоны
Понедельник, 16 мая 2022, 00:50
Россияне замаскировали результаты своего обстрела учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, а сотрудникам станции запретили приходить на работу с телефонами.
Источник: Энергоатом
Детали: Отмечается, что вдоль всего периметра АЭС вырыты окопы, размещены мешки с песком, бетонные блоки и другие инженерные заграждения.
Напомним:
- 4 марта российские войска захватили территорию Запорожской атомной электростанции, они контролируют админздания и проход на станцию.
- В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской атомной электростанции возле разрушенного учебно-тренировочного центра и энергоблока №1.
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