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Россияне замаскировали следы обстрелов ЗАЭС, работникам запретили приносить телефоны

Анастасия КалатурПонедельник, 16 мая 2022, 00:50
ФОТО: t.me/energoatom_ua

Россияне замаскировали результаты своего обстрела учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, а сотрудникам станции запретили приходить на работу с телефонами.

Источник: Энергоатом

Детали: Отмечается, что вдоль всего периметра АЭС вырыты окопы, размещены мешки с песком, бетонные блоки и другие инженерные заграждения.

Напомним:

  • 4 марта  российские войска захватили территорию Запорожской атомной электростанции, они контролируют админздания и проход на станцию.
  • В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской атомной электростанции возле разрушенного учебно-тренировочного центра и энергоблока №1.

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Темы: ЗАЭСвойнаРосcия
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