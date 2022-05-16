Дніпропетровщина: Росіяни застосовують заборонені фосфорні боєприпаси

Росіяни застосовують заборонені Женевською конвенцією фосфорні боєприпаси на Дніпропетровщині.

Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Деталі: Фосфорні боєприпаси містять отруйний білий фосфор. Це можуть бути авіабомби, артилерійські снаряди, ракети, міни, ручні гранати. Женевська конвенція забороняє використання боєприпасів з білим фосфором.

Уточнюється, що також росіяни застосовують заборонені касетні боєприпаси, усі види РСЗВ, ствольну артилерію, міномети.

Зазначається, що росіяни б'ють по мирних селах, по об'єктах мирної інфраструктури, житлових будинках та навіть колонах з біженцями.

Як повідомляється, минулий тиждень і зараз ситуація у Кривому Розі та Криворізькому районі залишається напруженою, але стабільною та повністю контролюється ЗСУ та Військовою адміністрацією. Цього тижня не було жодного дня без обстрілів і сьогодні також були обстріли по всій лінії зіткнення – були прильоти з "Ураганів" у Широківській громаді.

Лінія фронту на найнебезпечнішому південному напрямку проходить у Херсонській області.