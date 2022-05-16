Дніпропетровщина: Росіяни застосовують заборонені фосфорні боєприпаси

Росіяни застосовують заборонені Женевською конвенцією фосфорні боєприпаси на Дніпропетровщині.

Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Деталі: Фосфорні боєприпаси містять отруйний білий фосфор. Це можуть бути авіабомби, артилерійські снаряди, ракети, міни, ручні гранати. Женевська конвенція забороняє використання боєприпасів з білим фосфором.

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Уточнюється, що також росіяни застосовують заборонені касетні боєприпаси, усі види РСЗВ, ствольну артилерію, міномети.

Зазначається, що росіяни б'ють по мирних селах, по об'єктах мирної інфраструктури, житлових будинках та навіть колонах з біженцями.

Як повідомляється, минулий тиждень і зараз ситуація у Кривому Розі та Криворізькому районі залишається напруженою, але стабільною та повністю контролюється ЗСУ та Військовою адміністрацією. Цього тижня не було жодного дня без обстрілів і сьогодні також були обстріли по всій лінії зіткнення – були прильоти з "Ураганів" у Широківській громаді.

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