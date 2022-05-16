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Днепропетровщина: Россияне используют запрещенные фосфорные боеприпасы

Понедельник, 16 мая 2022, 01:39

Россияне применяют запрещенные Женевской конвенцией фосфорные боеприпасы в Днепропетровской области.

Источник: начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Детали: Фосфорные боеприпасы содержат ядовитый белый фосфор. Это могут быть авиабомбы, артиллерийские снаряды, ракеты, мины, ручные гранаты. Женевская конвенция запрещает использование боеприпасов с фосфором.

Уточняется, что также россияне используют запрещенные кассетные боеприпасы, все виды РСЗО, ствольную артиллерию, минометы.

Отмечается, что россияне бьют по мирным селам, по объектам мирной инфраструктуры, жилым домам и даже колоннам с беженцами.

Как сообщается, на прошлой неделе и сейчас ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе остается напряженной, но стабильной и полностью контролируется ВСУ и Военной администрацией. На этой неделе не было ни дня без обстрелов, и сегодня также были обстрелы по всей линии столкновения – были прилеты из "Ураганов" в Широковской громаде.

Линия фронта на самом опасном южном направлении проходит в Херсонской области.

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Темы: РосcиявойнаДнепропетровская область
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