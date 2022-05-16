Блінкен: Дуже скоро відновимо роботу посольства в Києві

США "дуже скоро" поновлять роботу свого посольства в Києві.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен

Пряма мова: "Американські дипломати повернулися до України після кількох тижнів роботи з Польщі.

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Ми знову відкриваємо наше посольство в Києві — ми вживаємо всіх необхідних запобіжних заходів, але ця робота триває — і ми відновимо роботу дуже скоро".

Деталі: Блінкен сказав, що США знають, що "суверенна та незалежна Україна встоїть" і що "наше партнерство з народом України також міцне".

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