Блінкен: Дуже скоро відновимо роботу посольства в Києві
Понеділок, 16 травня 2022, 02:37
США "дуже скоро" поновлять роботу свого посольства в Києві.
Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен
Пряма мова: "Американські дипломати повернулися до України після кількох тижнів роботи з Польщі.
Ми знову відкриваємо наше посольство в Києві — ми вживаємо всіх необхідних запобіжних заходів, але ця робота триває — і ми відновимо роботу дуже скоро".
Деталі: Блінкен сказав, що США знають, що "суверенна та незалежна Україна встоїть" і що "наше партнерство з народом України також міцне".
Нагадаємо:
- Тиждень тому посольство США заявило про повернення до Києва тимчасової повіреної Крістіни Квін та інших американських дипломатів.
- Можливе повернення посольства США до Києва анонсувалося лише на кінець травня, і те – у випадку, якщо дозволятиме безпекова ситуація.
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