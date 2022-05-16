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Блінкен: Дуже скоро відновимо роботу посольства в Києві

Анастасія КалатурПонеділок, 16 травня 2022, 02:37
ФОТО: GETTY

США "дуже скоро" поновлять роботу свого посольства в Києві.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен

Пряма мова: "Американські дипломати повернулися до України після кількох тижнів роботи  з Польщі.

Ми знову відкриваємо наше посольство в Києві — ми вживаємо всіх необхідних запобіжних заходів, але ця робота триває — і ми відновимо роботу дуже скоро".

Деталі: Блінкен сказав, що США знають, що "суверенна та незалежна Україна встоїть" і що "наше партнерство з народом України також міцне".

Нагадаємо:

  • Тиждень тому посольство США заявило про повернення до Києва  тимчасової повіреної Крістіни Квін та інших американських дипломатів.
  • Можливе повернення посольства США до Києва анонсувалося лише на кінець травня, і те – у випадку, якщо дозволятиме безпекова ситуація. 

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Теми: СШАКиїв
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