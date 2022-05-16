Блинкен: Очень скоро возобновим работу посольства в Киеве

США "очень скоро" возобновят работу своего посольства в Киеве.

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен

Прямая речь: "Американские дипломаты вернулись в Украину после нескольких недель работы из Польши.

Мы снова открываем наше посольство в Киеве — мы принимаем все необходимые меры предосторожности, но эта работа продолжается — и мы возобновим работу очень скоро".

Детали: Блинкен сказал, что США знают, что "суверенная и независимая Украина устоит" и что "наше партнерство с народом Украины тоже крепкое".

Напомним:

Неделю назад посольство США заявило о возвращении в Киев временной поверенной Кристины Квин и других американских дипломатов.

Возможное возвращение посольства США в Киев анонсировалось только к концу мая, и то – в случае, если будет позволять ситуация с безопасностью.