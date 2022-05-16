Блинкен: Очень скоро возобновим работу посольства в Киеве
Понедельник, 16 мая 2022, 02:37
США "очень скоро" возобновят работу своего посольства в Киеве.
Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен
Прямая речь: "Американские дипломаты вернулись в Украину после нескольких недель работы из Польши.
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Мы снова открываем наше посольство в Киеве — мы принимаем все необходимые меры предосторожности, но эта работа продолжается — и мы возобновим работу очень скоро".
Детали: Блинкен сказал, что США знают, что "суверенная и независимая Украина устоит" и что "наше партнерство с народом Украины тоже крепкое".
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Неделю назад посольство США заявило о возвращении в Киев временной поверенной Кристины Квин и других американских дипломатов.
- Возможное возвращение посольства США в Киев анонсировалось только к концу мая, и то – в случае, если будет позволять ситуация с безопасностью.