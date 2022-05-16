У церкві в США сталася стрілянина, є жертви

В пресвітеріанській церкві в місті Лагуна-Вудс (Каліфорнія, США) сталася стрілянина, щонайменше одна людина загинула.

Джерело: CNN з посиланням на правоохоронців округу Орандж

Деталі: Четверо зазнали тяжких поранень, ще одна людина отримала легкі травми. Всі постраждалі – дорослі. Вони госпіталізовані. Один потерпілий помер на місці.

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Стрілка затримали на місці події.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що "ніхто не має боятися йти до місця поклоніння".

Що передувало: Напередодні в місті Буффало у США також відбулася масова стрілянина: чоловік відкрив вогонь у супермаркеті, застреливши 10 осіб і поранивши трьох.