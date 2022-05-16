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У церкві в США сталася стрілянина, є жертви

Анастасія КалатурПонеділок, 16 травня 2022, 03:10
У церкві в США сталася стрілянина, є жертви
ФОТО: latimes.com

В пресвітеріанській церкві в місті Лагуна-Вудс (Каліфорнія, США) сталася стрілянина,  щонайменше одна людина загинула.

Джерело: CNN з посиланням на правоохоронців округу Орандж

Деталі: Четверо зазнали тяжких поранень, ще одна людина отримала легкі травми. Всі постраждалі – дорослі. Вони госпіталізовані. Один потерпілий помер на місці.

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Стрілка  затримали на місці події.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що "ніхто не має боятися йти до місця поклоніння".

Що передувало: Напередодні в місті Буффало у США також відбулася масова стрілянина: чоловік відкрив вогонь у супермаркеті, застреливши 10 осіб і поранивши трьох.

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Теми: США
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