У церкві в США сталася стрілянина, є жертви
Понеділок, 16 травня 2022, 03:10
В пресвітеріанській церкві в місті Лагуна-Вудс (Каліфорнія, США) сталася стрілянина, щонайменше одна людина загинула.
Джерело: CNN з посиланням на правоохоронців округу Орандж
Деталі: Четверо зазнали тяжких поранень, ще одна людина отримала легкі травми. Всі постраждалі – дорослі. Вони госпіталізовані. Один потерпілий помер на місці.
Стрілка затримали на місці події.
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що "ніхто не має боятися йти до місця поклоніння".
Що передувало: Напередодні в місті Буффало у США також відбулася масова стрілянина: чоловік відкрив вогонь у супермаркеті, застреливши 10 осіб і поранивши трьох.