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В церкви в США произошла стрельба, есть жертвы

Анастасия КалатурПонедельник, 16 мая 2022, 03:10
ФОТО: latimes.com

В пресвитерианской церкви в городе Лагуна-Вудс (Калифорния, США) произошла стрельба, по меньшей мере, один человек погиб.

Источник: CNN со ссылкой на правоохранителей округа Орандж

Детали: Четверо получили тяжелые ранения, еще один человек получил легкие травмы. Все пострадавшие – взрослые. Они госпитализированы. Один потерпевший скончался на месте.

Стрелка задержали на месте происшествия.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что "никто не должен бояться идти к месту поклонения".

Что предшествовало: Накануне в городе Буффало в США также произошла массовая стрельба: мужчина открыл огонь в супермаркете, застрелив 10 человек и ранив троих.

Темы: США
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