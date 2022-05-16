Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Американські аналітики: Росіяни зосередяться на битві за Сєвєродонецьк

Анастасія КалатурПонеділок, 16 травня 2022, 04:15

Росіяни, імовірно, зосередяться на захопленні Сєвєродонецька, а не досягненні адміністративних кордонів Донецької області.

Джерело: аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW)

Деталі: Росіяни продовжать спроби оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, принаймні з півдня, можливо, зосередившись на  тому, щоб перерізати останню  автомагістраль, що сполучає Сєвєродонецьк та Лисичанськ із рештою території України.

Російські війська, ймовірно, відмовилися від мети завершити широкомасштабне оточення українських підрозділів від Донецька до Ізюма на користь захоплення Луганської області.

Зазначається, що росіяни, швидше за все, спробують утримати лінію на захід від Вовчанська, щоб захистити свої наземні лінії зв'язку (GLOC) від Бєлгорода до Ізюма. Неясно, чи досягнуть вони успіху. Зазначається, що російські війська не просунулися на слов'янському напрямі через невдалий наступ в районі Ізюма.  

Невдалі спроби росіян форсувати Сіверський Донець в районі Кремінної можуть змістити російські операції далі на схід.

За прогнозом ISW, росіяни остаточно покинуть позиції біля Харкова.  

ВІДЕО ДНЯ

Найближчим часом, швидше за все, почнеться український контрнаступ у районі Ізюма.

Російські сили  зміцнюють окуповані населені пункти на півдні, що свідчить про те, що російські війська прагнуть встановити постійний контроль у регіоні.

Теми: війнаРосіяУкраїнаДонецька область
Головне сьогодні

Швеція подасть заявку на вступ до НАТО

Лукашенко на зустрічі ОДКБ у Москві: Без згуртування нас завтра може не бути

відеоПутін про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: У нас із ними немає проблем

У Кремлі розповіли, чому Україна в НАТО – це погано, а Фінляндія та Швеція – ні

фото Загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського

У США вважають, що Україна може "обійти" ПДЧ на шляху до НАТО, як Фінляндія та Швеція

Усі новини...
Зеленський призначив нового командувача сил тероборони
ССО показали, як підривали захоплені ворогом мости на Луганщині
На Харківщині батальйон тероборони відтіснив росіян до держкордону – Міноборони
Українська ППО мінусує 11 повітряних цілей окупантів, авіація - ворожу переправу
Останні новини
18:30
Президент Литви: якщо Путіну пощастить в Україні, він може прийти до нас
18:03
"Послідовний противник економічної свободи": бізнес просить Зеленського про відставку Гетманцева
17:50
Генсек ОДКБ: Путін говорив про Україну, але про участь у війні не йшлося
17:48
фотоУ Києві почали лікувати 400-літню липу Петра Могили, яку зламала буря
17:46
Чверть біженців, які повертаються в Україну, хочуть жити в іншій області – опитування
17:32
Скандинавські країни пообіцяли гарантії безпеки Фінляндії і Швеції до вступу в НАТО
17:27
Поліція розпочала сезон велопатрулювання
17:24
СБУ заблокувала роботу підсанкційного заводу, який хотів працювати на оборонку РФ
17:23
фотоНезламний воїн: захисник Маріуполя поділився фотографією з "Азовсталі"
17:12
Боррель розповів, на яку зброю для України підуть нові 500 млн євро від ЄС
Усі новини...