Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Американські аналітики: Росіяни зосередяться на битві за Сєвєродонецьк

Анастасія КалатурПонеділок, 16 травня 2022, 04:15

Росіяни, імовірно, зосередяться на захопленні Сєвєродонецька, а не досягненні адміністративних кордонів Донецької області.

Джерело: аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW)

Деталі: Росіяни продовжать спроби оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, принаймні з півдня, можливо, зосередившись на  тому, щоб перерізати останню  автомагістраль, що сполучає Сєвєродонецьк та Лисичанськ із рештою території України.

Реклама:

Російські війська, ймовірно, відмовилися від мети завершити широкомасштабне оточення українських підрозділів від Донецька до Ізюма на користь захоплення Луганської області.

Зазначається, що росіяни, швидше за все, спробують утримати лінію на захід від Вовчанська, щоб захистити свої наземні лінії зв'язку (GLOC) від Бєлгорода до Ізюма. Неясно, чи досягнуть вони успіху. Зазначається, що російські війська не просунулися на слов'янському напрямі через невдалий наступ в районі Ізюма.  

Невдалі спроби росіян форсувати Сіверський Донець в районі Кремінної можуть змістити російські операції далі на схід.

ВІДЕО ДНЯ

За прогнозом ISW, росіяни остаточно покинуть позиції біля Харкова.  

Найближчим часом, швидше за все, почнеться український контрнаступ у районі Ізюма.

Російські сили  зміцнюють окуповані населені пункти на півдні, що свідчить про те, що російські війська прагнуть встановити постійний контроль у регіоні.

Теми: війнаРосіяУкраїнаДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Зеленський призначив нового командувача сил тероборони
ССО показали, як підривали захоплені ворогом мости на Луганщині
На Харківщині батальйон тероборони відтіснив росіян до держкордону – Міноборони
Українська ППО мінусує 11 повітряних цілей окупантів, авіація - ворожу переправу
Останні новини
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: