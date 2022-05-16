Американські аналітики: Росіяни зосередяться на битві за Сєвєродонецьк

Росіяни, імовірно, зосередяться на захопленні Сєвєродонецька, а не досягненні адміністративних кордонів Донецької області.

Джерело: аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW)

Деталі: Росіяни продовжать спроби оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, принаймні з півдня, можливо, зосередившись на тому, щоб перерізати останню автомагістраль, що сполучає Сєвєродонецьк та Лисичанськ із рештою території України.

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Російські війська, ймовірно, відмовилися від мети завершити широкомасштабне оточення українських підрозділів від Донецька до Ізюма на користь захоплення Луганської області.

Зазначається, що росіяни, швидше за все, спробують утримати лінію на захід від Вовчанська, щоб захистити свої наземні лінії зв'язку (GLOC) від Бєлгорода до Ізюма. Неясно, чи досягнуть вони успіху. Зазначається, що російські війська не просунулися на слов'янському напрямі через невдалий наступ в районі Ізюма.

Невдалі спроби росіян форсувати Сіверський Донець в районі Кремінної можуть змістити російські операції далі на схід.

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За прогнозом ISW, росіяни остаточно покинуть позиції біля Харкова.

Найближчим часом, швидше за все, почнеться український контрнаступ у районі Ізюма.

Російські сили зміцнюють окуповані населені пункти на півдні, що свідчить про те, що російські війська прагнуть встановити постійний контроль у регіоні.