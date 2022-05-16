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Американские аналитики: Россияне сосредоточатся на битве за Северодонецк

Анастасия КалатурПонедельник, 16 мая 2022, 04:15

Россияне, вероятно, сосредоточатся на захвате Северодонецка, а не достижении административных границ Донецкой области.

Источник: аналитики американского Института исследования войны (ISW)

Детали: Россияне продолжат попытки окружить Северодонецк и Лисичанск, по крайней мере, с юга, возможно, сосредоточившись на том, чтобы перерезать последнюю автомагистраль, соединяющую Северодонецк и Лисичанск с остальной территории Украины.

Российские войска, вероятно, отказались от цели завершить широкомасштабное оцепление украинских подразделений от Донецка до Изюма в пользу захвата Луганской области.

Отмечается, что россияне, скорее всего, попытаются удержать линию западнее Волчанска, чтобы защитить свои наземные линии связи (GLOC) от Белгорода до Изюма. Неясно, добьются ли они успеха. Отмечается, что российские войска не продвинулись на славянском направлении из-за неудачного наступления в районе Изюма.

Неудачные попытки россиян форсировать Северский Донец в районе  Кременной могут сместить российские операции дальше на восток.

По прогнозу ISW, россияне окончательно покинут позиции возле Харькова.

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В ближайшее время, скорее всего, начнется украинское контрнаступление в районе Изюма.

Российские силы укрепляют оккупированные населенные пункты на юге, что свидетельствует о том, что российские войска  стремятся установить постоянный контроль в регионе.

Темы: войнаРосcияУкраинаДонецкая область
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