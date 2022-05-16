Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Конгресі США очікують затвердити допомогу Україні на 40 млрд доларів уже в середу

Анастасія КалатурПонеділок, 16 травня 2022, 05:12
В Конгресі США очікують затвердити допомогу Україні на 40 млрд доларів уже в середу
ФОТО: GETTY

Очікується, що 18 травня Сенат Конгресу США голосуватиме за схвалення допомоги Україні на  40 млрд доларів.

Джерело: лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Ми очікуємо застосувати cloture (процедура, що обмежує дебати до 30 годин)…  Сподіваюся, відчутна перевага допоможе нам затвердити допомогу у середу".

Реклама:

Передісторія:

  • Палата представників схвалила виділення 40 млрд доларів 11 травня. 13 травня лідери демократів і республіканців намагалися домовитися про пришвидшене прийняття цього законопроєкту в Сенаті.
  • Ці зусилля були заблоковані сенатором-республіканцем Рендом Полом, який вимагає включити в законопроєкт норму про призначення спеціального федерального наглядового органу, який би слідкував би за використанням цих коштів.
  • У разі задоволення поправки законопроєкт має повернутися на переголосування в Палату представників. В цьому разі схвалення вже наступного тижня на практиці неможливе.

Знати більше: Сенатор, що воює за РФ: через кого у США загальмували нову допомогу Україні

Теми: СШАУкраїнагроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
США
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
У США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Останні новини
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: