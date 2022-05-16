В Конгресі США очікують затвердити допомогу Україні на 40 млрд доларів уже в середу
Понеділок, 16 травня 2022, 05:12
Очікується, що 18 травня Сенат Конгресу США голосуватиме за схвалення допомоги Україні на 40 млрд доларів.
Джерело: лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, якого цитує Reuters
Пряма мова: "Ми очікуємо застосувати cloture (процедура, що обмежує дебати до 30 годин)… Сподіваюся, відчутна перевага допоможе нам затвердити допомогу у середу".
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Передісторія:
- Палата представників схвалила виділення 40 млрд доларів 11 травня. 13 травня лідери демократів і республіканців намагалися домовитися про пришвидшене прийняття цього законопроєкту в Сенаті.
- Ці зусилля були заблоковані сенатором-республіканцем Рендом Полом, який вимагає включити в законопроєкт норму про призначення спеціального федерального наглядового органу, який би слідкував би за використанням цих коштів.
- У разі задоволення поправки законопроєкт має повернутися на переголосування в Палату представників. В цьому разі схвалення вже наступного тижня на практиці неможливе.
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