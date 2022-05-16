В Конгрессе США ожидают утвердить помощь Украине на 40 млрд долларов уже в среду
Понедельник, 16 мая 2022, 05:12
Ожидается, что 18 мая Сенат Конгресса США будет голосовать за одобрение помощи Украине на 40 млрд долларов.
Источник: лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, которого цитирует Reuters
Прямая речь: "Мы ожидаем применить cloture (процедура, ограничивающая дебаты до 30 часов)… Надеюсь, ощутимое преимущество поможет нам утвердить помощь в среду".
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Предыстория:
- Палата представителей одобрила выделение 40 млрд долларов 11 мая. 13 мая лидеры демократов и республиканцев пытались договориться о ускоренном принятии этого законопроекта в Сенате.
- Эти усилия были заблокированы сенатором-республиканцем Рендом Полом, который требует включить в законопроект норму о назначении специального федерального надзорного органа, который бы следил за использованием этих средств.
- В случае удовлетворения поправки, законопроект должен вернуться на переголосование в Палату представителей. В этом случае одобрение уже на следующей неделе на практике невозможно.
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