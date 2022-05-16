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Зведення Генштабу: ЗСУ вдарили по росіянах в Чорнобаївці

Анастасія КалатурПонеділок, 16 травня 2022, 06:50

ЗСУ знову вдарили по росіянах  у районі Чорнобаївки (Херсонщина), втрати ворога уточнюються.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Противник не припиняє наступу у Східній операційній зоні. Основні зусилля росіяни зосередили на Донецькому напрямку.

На Слобожанському напрямку ворог намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від   Харкова  та запобігти їх виходу до кордону. Ворог веде підготовку наступу силами біля Ізюма.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі (до семи батальйонів) продовжують прикривати ділянку українсько-білоруського кордону.

До 21 травня триватиме наступний етап перевірки бойової готовності сил реагування збройних сил Білорусі. Є діяльність мобільного комплексу радіомоніторингу в прикордонній смузі, зокрема і на території України. Він діє для моніторингу мереж стільникового зв’язку.

На Сіверському напрямку противник посилив контроль ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та проводить демонстраційні дії, для утримання підрозділів Сил оборони на напрямку та не допущення їх перекидання до Східної операційної зони. Досі є імовірність обстрілів та ракетно-бомбових ударів з території РФ на цьому  напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

На Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ у напрямку до кордону України з РФ.

На Слов’янському напрямку активних бойових дій противник не проводив. Здійснює доукомплектування та поповнення втрат.

Російські окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Противник вів повітряну розвідку за допомогою БпЛА "Орлан-10".

На Донецькому напрямку окупанти здійснювали обстріли з усього спектру наявного озброєння до авіації включно з метою виснаження особового складу і руйнування фортифікаційних споруд підрозділів наших військ.

На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує   наступ, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку, після завданих Силами оборони втрат, ворог відійшов на раніше зайняті позиції.

На Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках активних бойових дій не було, ворог намагався   здійснювати вогневе ураження   наших військ.

У Маріуполі ворог продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари. Основні зусилля окупантів - на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі   "Азовсталі".

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив, обстрілював  наші підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбили сімнадцять атак ворога, знищено три танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника. Втрати особового складу російських окупантів уточнюються.

Російська авіація вражала об’єкти   у східній операційній зоні  та у глибині території України.

ЗСУ вразили 11 повітряних цілей: два вертольоти (Ка-52 та Мі-28) сім БпЛА оперативно-тактичного рівня і дві крилаті ракети.

Авіація повітряних сил   продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря, підтримувати бойові дії підрозділів наших військ та патрулювати повітряний простір України.

Теми: Генштабвійна
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