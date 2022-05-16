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Російський військовий супутник, запущений на ракеті із "Z", помер – космоблогер

Понеділок, 16 травня 2022, 07:57
Російський військовий супутник, запущений на ракеті із Z, помер – космоблогер
russianspaceweb.com

Російський військовий супутник, який у ніч на 30 квітня запустили з космодрому Плесецьк на навколополярну орбіту на ракеті "Ангара-1.2", не зміг утриматися там і згорить в атмосфері. 

Джерело: Liga.net аз посиланням на російського космоблогера Анатолія Зака та американського астронавта Скотта Келлі

Деталі: Цей запуск голова Роскосмосу Дмитро Рогозін "розрекламував" у соцмережах повідомленням, що на корпус ракети було нанесено зображення літери Z – головний символ російської повномасштабної війни проти України.

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Через пів години після запуску Міноборони РФ підтвердило, що все пройшло планово, апарат вийшов на розрахункову орбіту та отримав назву "Космос-2555".

Космічні сили США відстежували його на орбіті 279х294 км з нахилом 96,5° (параметри, аналогічні параметрам військових супутників ДЗЗ "ЄМКА-1" та "ЄМКА-2").

"До середини травня 2022 року орбіта "Космос-2555" знизилася до 231х246,2 км, і будь-яких очевидних спроб підняти її не помічено. Це свідчить про те, що супутник так і не активували", – пише Анатолій Зак.

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Американський астронавт Скотт Келлі, який активно висловлює підтримку Україні з перших днів вторгнення РФ, написав у Twitter: "Російська ракета з літерою "Z" на боці запустила військовий супутник, який відмовив".

"Здається, що символ "Z", який представляє воєнні злочини, тепер також є синонімом епічного провалу", – підсумував учасник чотирьох космічних польотів.

Теми: Росіякосмос
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