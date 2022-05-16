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Российский военный спутник, запущенный на ракете с "Z", умер – космоблогер

Понедельник, 16 мая 2022, 07:57
russianspaceweb.com

Российский военный спутник, который в ночь на 30 апреля запустили с космодрома Плесецк на околополярную орбиту на ракете Ангара-1.2, не смог удержаться там и сгорит в атмосфере.

Источник: Liga.net со ссылкой на российского космоблогера Анатолия Зака ​​и американского астронавта Скотта Келли

Детали: Этот запуск глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин "разрекламировал" в соцсетях сообщением, что на корпус ракеты было нанесено изображение буквы Z – главный символ российской полномасштабной войны против Украины.

Через пол часа после запуска Минобороны РФ подтвердило, что все прошло планово, аппарат вышел на расчетную орбиту и получил название "Космос-2555".

Космические силы США отслеживали его на орбите 279х294 км с наклоном 96,5° (параметры, аналогичные параметрам военных спутников ДЗЗ "ЕМКА-1" и "ЕМКА-2").

"К середине мая 2022 года орбита "Космос-2555" снизилась до 231х246,2 км, и каких-либо очевидных попыток поднять ее не замечено. Это свидетельствует о том, что спутник так и не активировался", – пишет Анатолий Зак.

Американский астронавт Скотт Келли, активно выражающий поддержку Украине с первых дней вторжения РФ, написал в Twitter: "Российская ракета с буквой "Z" на боку запустила отказавший военный спутник".

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"Кажется, что символ "Z", представляющий военные преступления, теперь также является синонимом эпического провала", – подытожил участник четырех космических полетов.

Темы: Росcиякосмос
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