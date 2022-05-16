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Держсекретар США: Ми знаємо, що суверенна і незалежна Україна вистоїть

"Європейська правда"Понеділок, 16 травня 2022, 08:18

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив переконання, що Україна вистоїть у війні, що почалася з повномасштабним вторгненням Росії, та зазначив, що цей виклик безпрецедентно об’єднав НАТО. 

Такі заяви він оприлюднив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Ми знаємо, що суверенна незалежна Україна вистоїть. І також ми знаємо, що, підтримуючи Україну, ми захищаємо принципи суверенітету і незалежності, які є фундаментом миру і безпеки у всьому світі", - заявив Блінкен.

Він зазначив, що Путін почав війну, вважаючи, що зможе знищити Україну як незалежну державу і внести розкол у НАТО. 

"Натомість, він лише підсилив суверенітет і незалежність України. А НАТО - сильніший, спроможніший та більш об’єднаний, ніж будь-коли, - додав держсекретар. - Ми залишаємося об’єднаними і налаштовані подбати, щоб українська влада і народ змогли захистити суверенітет і територіальну цілісність своєї держави". 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг 15 травня заявив, що Україна здатна перемогти війні у з Росією.

На думку бригадного генерала США Бена Ходжеса, який був командувачем об’єднаного командування НАТО в 2012-2014 роках і збройних сил НАТО в Європі у 2014-2017 роках, останні заяви російських дипломатів свідчать про те, що в РФ вважають реальною загрозу своєї  капітуляції.

Теми: СШАвійнаРосіяПутін
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