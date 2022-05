Держсекретар США: Ми знаємо, що суверенна і незалежна Україна вистоїть

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив переконання, що Україна вистоїть у війні, що почалася з повномасштабним вторгненням Росії, та зазначив, що цей виклик безпрецедентно об’єднав НАТО.

Такі заяви він оприлюднив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Ми знаємо, що суверенна незалежна Україна вистоїть. І також ми знаємо, що, підтримуючи Україну, ми захищаємо принципи суверенітету і незалежності, які є фундаментом миру і безпеки у всьому світі", - заявив Блінкен.

Він зазначив, що Путін почав війну, вважаючи, що зможе знищити Україну як незалежну державу і внести розкол у НАТО.

"Натомість, він лише підсилив суверенітет і незалежність України. А НАТО - сильніший, спроможніший та більш об’єднаний, ніж будь-коли, - додав держсекретар. - Ми залишаємося об’єднаними і налаштовані подбати, щоб українська влада і народ змогли захистити суверенітет і територіальну цілісність своєї держави".

President Putin launched this brutal and unprovoked war thinking he could eliminate Ukraine as an independent country and divide @NATO . Instead, he’s only reinforced Ukraine’s sovereignty and independence. NATO is stronger, more capable, more unified than ever.

We know that a sovereign and independent Ukraine will endure. And we know that in supporting Ukraine we’re also defending the principles of sovereignty and independence that are foundational to global peace and security.