Держсекретар США: Ми знаємо, що суверенна і незалежна Україна вистоїть
Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив переконання, що Україна вистоїть у війні, що почалася з повномасштабним вторгненням Росії, та зазначив, що цей виклик безпрецедентно об’єднав НАТО.
Такі заяви він оприлюднив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".
"Ми знаємо, що суверенна незалежна Україна вистоїть. І також ми знаємо, що, підтримуючи Україну, ми захищаємо принципи суверенітету і незалежності, які є фундаментом миру і безпеки у всьому світі", - заявив Блінкен.
Він зазначив, що Путін почав війну, вважаючи, що зможе знищити Україну як незалежну державу і внести розкол у НАТО.
"Натомість, він лише підсилив суверенітет і незалежність України. А НАТО - сильніший, спроможніший та більш об’єднаний, ніж будь-коли, - додав держсекретар. - Ми залишаємося об’єднаними і налаштовані подбати, щоб українська влада і народ змогли захистити суверенітет і територіальну цілісність своєї держави".
President Putin launched this brutal and unprovoked war thinking he could eliminate Ukraine as an independent country and divide @NATO. Instead, he’s only reinforced Ukraine’s sovereignty and independence. NATO is stronger, more capable, more unified than ever.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 15, 2022
We know that a sovereign and independent Ukraine will endure. And we know that in supporting Ukraine we’re also defending the principles of sovereignty and independence that are foundational to global peace and security.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 15, 2022
Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг 15 травня заявив, що Україна здатна перемогти війні у з Росією.
На думку бригадного генерала США Бена Ходжеса, який був командувачем об’єднаного командування НАТО в 2012-2014 роках і збройних сил НАТО в Європі у 2014-2017 роках, останні заяви російських дипломатів свідчать про те, що в РФ вважають реальною загрозу своєї капітуляції.