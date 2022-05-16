Госсекретарь США: Мы знаем, что суверенная и независимая Украина выстоит
Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Украина выстоит в войне, которая началась с полномасштабным вторжением России, и отметил, что этот вызов беспрецедентно объединил НАТО.
Такие заявления он опубликовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".
"Мы знаем, что суверенная независимая Украина выстоит. И также мы знаем, что, поддерживая Украину, мы защищаем принципы суверенитета и независимости, являющиеся фундаментом мира и безопасности во всем мире", - заявил Блинкен.
Он отметил, что Путин начал войну, считая, что сможет уничтожить Украину как независимое государство и внести раскол в НАТО.
"Вместо этого он только усилил суверенитет и независимость Украины. А НАТО - более сильный, состоятельный и более объединенный, чем когда-либо, - добавил госсекретарь. - Мы остаемся объединенными и настроены обеспечить, чтобы украинские власти и народ смогли защитить суверенитет и территориальную целостность своего государства".
President Putin launched this brutal and unprovoked war thinking he could eliminate Ukraine as an independent country and divide @NATO. Instead, he’s only reinforced Ukraine’s sovereignty and independence. NATO is stronger, more capable, more unified than ever.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 15, 2022
We know that a sovereign and independent Ukraine will endure. And we know that in supporting Ukraine we’re also defending the principles of sovereignty and independence that are foundational to global peace and security.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 15, 2022
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг 15 мая заявил, что Украина способна победить в войне с Россией.
По мнению бригадного генерала США Бена Ходжеса, который был командующим объединенного командования НАТО в 2012-2014 годах и вооруженных сил НАТО в Европе в 2014-2017 годах, последние заявления российских дипломатов свидетельствуют о том, что в РФ считают реальной угрозу своей капитуляции.