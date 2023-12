Госсекретарь США: Мы знаем, что суверенная и независимая Украина выстоит

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Украина выстоит в войне, которая началась с полномасштабным вторжением России, и отметил, что этот вызов беспрецедентно объединил НАТО.

Такие заявления он опубликовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы знаем, что суверенная независимая Украина выстоит. И также мы знаем, что, поддерживая Украину, мы защищаем принципы суверенитета и независимости, являющиеся фундаментом мира и безопасности во всем мире", - заявил Блинкен.

Он отметил, что Путин начал войну, считая, что сможет уничтожить Украину как независимое государство и внести раскол в НАТО.

"Вместо этого он только усилил суверенитет и независимость Украины. А НАТО - более сильный, состоятельный и более объединенный, чем когда-либо, - добавил госсекретарь. - Мы остаемся объединенными и настроены обеспечить, чтобы украинские власти и народ смогли защитить суверенитет и территориальную целостность своего государства".

President Putin launched this brutal and unprovoked war thinking he could eliminate Ukraine as an independent country and divide @NATO . Instead, he’s only reinforced Ukraine’s sovereignty and independence. NATO is stronger, more capable, more unified than ever.

We know that a sovereign and independent Ukraine will endure. And we know that in supporting Ukraine we’re also defending the principles of sovereignty and independence that are foundational to global peace and security.