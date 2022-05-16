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Госсекретарь США: Мы знаем, что суверенная и независимая Украина выстоит

"Европейская правда"Понедельник, 16 мая 2022, 08:18

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что Украина выстоит в войне, которая началась с полномасштабным вторжением России, и отметил, что этот вызов беспрецедентно объединил НАТО.

Такие заявления он опубликовал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы знаем, что суверенная независимая Украина выстоит. И также мы знаем, что, поддерживая Украину, мы защищаем принципы суверенитета и независимости, являющиеся фундаментом мира и безопасности во всем мире", - заявил Блинкен.

Он отметил, что Путин начал войну, считая, что сможет уничтожить Украину как независимое государство и внести раскол в НАТО.

"Вместо этого он только усилил суверенитет и независимость Украины. А НАТО - более сильный, состоятельный и более объединенный, чем когда-либо, - добавил госсекретарь. - Мы остаемся объединенными и настроены обеспечить, чтобы украинские власти и народ смогли защитить суверенитет и территориальную целостность своего государства".

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Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг 15 мая заявил, что Украина способна победить в войне с Россией.

По мнению бригадного генерала США Бена Ходжеса, который был командующим объединенного командования НАТО в 2012-2014 годах и вооруженных сил НАТО в Европе в 2014-2017 годах, последние заявления российских дипломатов свидетельствуют о том, что в РФ считают реальной угрозу своей капитуляции.

Темы: СШАвойнаРосcияПутин
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