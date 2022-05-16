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Регіони: в Миколаєві була серія вибухів, на Донбасі – масовані обстріли

Олена РощінаПонеділок, 16 травня 2022, 08:54
Фото ілюстративне, Генштаб ЗСУ

Луганська область перебуває під постійними обстрілами росіян, особливо Сєвєродонецьк і Лисичанськ, Донецьку область теж інтенсивно обстрілюють, зокрема промислові об'єкти, у Миколаєві ракетні удари та залпи РСЗВ припали на житлові квартали.   

Джерело: оперативні дані голів областей станом на 8-му ранку 16 травная

Деталі: Харків: внаслідок обстрілів окупантів протягом доби поранені 4 осіб в Шевченківському районі та районі Салтівки. 

По Харківській області російські військові завдавали удари по Чугуївському району, 2 поранених. А також по Дергачах і Барвінковому – постраждалих немає. 

Бої тривають на Ізюмському напрямку

Луганщина: масовані обстріли Сєвєродонецька. Із артилерії та систем залпового вогню також атаковані Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівка, Білогорівка. 

Внаслідок обстрілу сєвєродонецької лікарні – 2 загиблих, 9 поранених, у тому числі одна дитина. 

ВІДЕО ДНЯ

Нічні обстріли Сєвєродонецька та Лисичанська. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Донеччина: ситуація незмінно гостра, але контрольована. Інтенсивні обстріли по всій лінії. 

Росіяни намагаються вивести з ладу промислові об'єкти: в неділю 15 травня обстріляли Фенольний завод у Нью-Йорку, в понеділок – вкотре під обстрілами Авдіївський коксохімічний завод

Мар‘їнська ВА: з 04:00 артпідготовка по с. Новомихайлівка. Два авіанальоти.

Миколаївська область: рано вранці у Миколаєві пролунала серія сильних вибухів через ракетні удари та удари з РСЗВ окупантів по житлових кварталах міста. 

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу виникли пожежі автомобіля та меблевого салону. Поранена одна людина. 

Також вдень і ввечері були обстріли в Широківській громаді. Є пошкоджені будинки і поранені. 

У Березнегуватській громаді вдень і ввечері були обстріли. 2 загиблих, 1 поранений. Пошкоджені житлові будинки.

На Херсонщині ситуація стабільно критична, окупанти продовжують обстріл населених пунктів та позицій ЗСУ на підконтрольних Україні територіях. Бойові дії йдуть поблизу Херсона та у громадах, які знаходяться на кордоні із Зеленодольським, Кривим Рогом, Снігурівкою та Миколаєвим. 

Місцеві жителі повідомляють про значні пошкодження та зруйновані будинки, школи, дитячі садочки, знищену та заміновану дорожню інфраструктуру.

Відносно спокійно ніч минула в решті областей. 

Теми: війнаДонбасХарківська областьМиколаїв
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