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Регионы: в Николаеве была серия взрывов, на Донбассе – массированные обстрелы

Елена РощинаПонедельник, 16 мая 2022, 08:54
Регионы: в Николаеве была серия взрывов, на Донбассе – массированные обстрелы
Фото иллюстративное, Генштаб ВСУ

Луганская область находится под постоянными обстрелами россиян, особенно Северодонецк и Лисичанск, Донецкую область тоже интенсивно обстреливают, в частности, промышленные объекты, в Николаеве ракетные удары и залпы РСЗО пришлись на жилые кварталы.

Источник: оперативные данные глав областей по состоянию на 8 утра 16 мая

Детали: Харьков: в результате обстрелов оккупантов в течение суток ранены 4 человека в Шевченковском районе и районе Салтовки.

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По Харьковской области российские военные наносили удары по Чугуевскому району, 2 раненых. А также по Дергачам и Барвинково – пострадавших нет.

Бои продолжаются на Изюмском направлении

Луганщина: массированные обстрелы Северодонецка. Из артиллерии и систем залпового огня также атакованы Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Рубежное, Воеводовка, Белогоровка.

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В результате обстрела северодонецкой больницы – 2 погибших, 9 раненых, в том числе один ребенок.

Ночные обстрелы Северодонецка и Лисичанска. Подробная информация о последствиях уточняется.

Донетчина: ситуация неизменно острая, но контролируемая. Интенсивные обстрелы по всей линии.

Россияне пытаются вывести из строя промышленные объекты: в воскресенье 15 мая обстреляли Фенольный завод в Нью-Йорке, в понедельник – еще раз под обстрелами Авдеевский коксохимический завод.

Марьинская ВА: с 04:00 артподготовка по с. Новомихайловка. Два авианалета.

Николаевская область: ранним утром в Николаеве прозвучала серия сильных взрывов из-за ракетных ударов и ударов с РСЗО оккупантов по жилым кварталам города.

По предварительной информации, в результате обстрела произошли пожары автомобиля и мебельного салона. Ранен один человек.

Также днем ​​и вечером были обстрелы в Широковской общине. Имеются поврежденные дома и раненые.

В Березнеговатской общине днем ​​и вечером были обстрелы. 2 погибших, 1 раненый. Повреждены жилые дома.

На Херсонщине ситуация стабильно критическая, оккупанты продолжают обстрел населенных пунктов и позиций ВСУ на подконтрольных Украине территориях. Боевые действия проходят вблизи Херсона и в общинах, которые находятся на границе с Зеленодольским, Кривым Рогом, Снегиревкой и Николаевым.

Местные жители сообщают о значительных повреждениях и разрушенных домах, школах, детских садах, уничтоженной и заминированной дорожной инфраструктуре.

Относительно спокойно ночь прошла в остальных областях.

Темы: войнаДонбассХарьковская областьНиколаев
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