Окупанти вбили вже 229 дітей в Україні

Станом на 16 травня російські загарбники вбили в Україні щонайменше 229 дітей, нових жертв окупантів виявили в Маріуполі.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно Офіс генпрокурора: "Станом на ранок 16 травня більше ніж 650 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів, 229 дітей загинуло та понад 421 поранено".

Деталі: В ОГП підкреслюють, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Найбільше дітей постраждало у Донецькій (140), Київській (116), Харківській (100), Чернігівській (68), Херсонській (48), Луганській (45), Миколаївській (44), Запорізькій (28), Сумській (17), Житомирській (15) областях та у м. Києві (16).

Зокрема, 14 травня внаслідок обстрілу ворогом с. Леб’яже Чугуївського району Харківської області отримав поранення 15-річний хлопчик.



Також стало відомо, що 8 березня у результаті авіаудару військами РФ по м. Маріуполю Донецької області загинула 15-річна дівчина. А 18 березня через обстріл окупантами міста – 16-річний підліток.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1 748 закладів освіти, з них 144 зруйновані повністю.