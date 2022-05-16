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Оккупанты убили уже 229 детей в Украине

Ирина БалачукПонедельник, 16 мая 2022, 09:00
Последствия российских обстрелов в Луганской области. Фото из Telegram Сергея Гайдая

По состоянию на 16 мая, российские захватчики убили в Украине по меньшей мере 229 детей, новых жертв оккупантов обнаружили в Мариуполе.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно Офис генпрокурора: "По состоянию на утро 16 мая более 650 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров, 229 детей погибли и более 421 ранены".

Детали: В ОГП подчеркивают, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало в Донецкой (140), Киевской (116), Харьковской (100), Черниговской (68), Херсонской (48), Луганской (45), Николаевской (44), Запорожской (28), Сумской (17), Житомирской (15) областях и в г. Киеве (16).

В частности, 14 мая в результате обстрела врагом с. Лебяже Чугуевского района Харьковской области получил ранение 15-летний мальчик.

Также стало известно, что 8 марта в результате авиаудара войсками РФ по Мариуполю Донецкой области погибла 15-летняя девушка. А 18 марта из-за обстрелов оккупантами города – 16-летний подросток.

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Темы: Украинавойнадети
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