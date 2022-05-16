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Лукашенко намагається уникнути прямої участі у війні в Україні – британська розвідка

"Європейська правда"Понеділок, 16 травня 2022, 09:12


Самопроголошений президент Білорус Олександр Лукашенко намагається уникнути прямої участі у війні в Україні.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, пише "Європейська правда".

Після навчань на початку травня Білорусь оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону з Україною, а також підрозділів протиповітряної оборони, артилерії та ракетних військ на полігонах на заході країни.

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"Присутність білоруських сил біля кордону, ймовірно, зафіксує українські війська, тому вони не можуть розгортатися для підтримки операцій на Донбасі", – йдеться у звіті.

Також вказується, що незважаючи на попередні припущення, на сьогодні білоруські сили не були безпосередньо залучені до конфлікту.

Проте білоруська територія використовувалася як плацдарм для початкового наступу Росії на Київ і Чернігів. Росія також здійснила повітряні вильоти та ракетні удари з Білорусі.

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"Президент Білорусі Лукашенко, ймовірно, балансує на межі підтримки російського вторгнення і бажання уникнути прямої військової участі через ризик західних санкцій, помсти українців та можливе невдоволення білоруських військ", – йдеться у звіті.

Напередодні британська розвідка повідомляла, що наступ Росії на Донбасі втратив темп і не зможе відновитися щонайменше протягом місяця, а системні проблеми продовжують наростати.

Теми: ЛукашенкоБілорусьвійнарозвідка
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