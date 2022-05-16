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Лукашенко намагається уникнути прямої участі у війні в Україні – британська розвідка

"Європейська правда"Понеділок, 16 травня 2022, 09:12


Самопроголошений президент Білорус Олександр Лукашенко намагається уникнути прямої участі у війні в Україні.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, пише "Європейська правда".

Після навчань на початку травня Білорусь оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону з Україною, а також підрозділів протиповітряної оборони, артилерії та ракетних військ на полігонах на заході країни.

"Присутність білоруських сил біля кордону, ймовірно, зафіксує українські війська, тому вони не можуть розгортатися для підтримки операцій на Донбасі", – йдеться у звіті.

Також вказується, що незважаючи на попередні припущення, на сьогодні білоруські сили не були безпосередньо залучені до конфлікту.

Проте білоруська територія використовувалася як плацдарм для початкового наступу Росії на Київ і Чернігів. Росія також здійснила повітряні вильоти та ракетні удари з Білорусі.

"Президент Білорусі Лукашенко, ймовірно, балансує на межі підтримки російського вторгнення і бажання уникнути прямої військової участі через ризик західних санкцій, помсти українців та можливе невдоволення білоруських військ", – йдеться у звіті.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні британська розвідка повідомляла, що наступ Росії на Донбасі втратив темп і не зможе відновитися щонайменше протягом місяця, а системні проблеми продовжують наростати.

Теми: ЛукашенкоБілорусьвійнарозвідка
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