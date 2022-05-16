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Лукашенко пытается избежать прямого участия в войне в Украине – британская разведка

"Европейская правда"Понедельник, 16 мая 2022, 09:12

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается избежать прямого участия в войне в Украине.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки, пишет "Европейская правда".

После учений в начале мая Беларусь объявила о развертывании сил специальных операций вдоль границы с Украиной, а также подразделений противовоздушной обороны, артиллерии и ракетных войск на полигонах на западе страны.

"Присутствие белорусских сил у границы, вероятно, зафиксирует украинские войска, поэтому они не могут разворачиваться для поддержки операций на Донбассе", – говорится в отчете.

Также указывается, что несмотря на предыдущие предположения, на сегодняшний день белорусские силы не были непосредственно вовлечены в конфликт.

Однако белорусская территория использовалась в качестве плацдарма для первоначального наступления России на Киев и Чернигов. Россия также совершила воздушные вылеты и ракетные удары из Беларуси.

"Президент Беларуси Лукашенко, вероятно, балансирует на грани поддержки российского вторжения и желания избежать прямого военного участия из-за риска западных санкций, мести украинцев и возможного недовольства белорусских войск", – говорится в отчете.

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Накануне британская разведка сообщала, что наступление России на Донбассе потеряло темп и не сможет восстановиться как минимум в течение месяца, а системные проблемы продолжают нарастать.

Темы: ЛукашенкоБеларусьвойнаразведка
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