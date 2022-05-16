Німеччина відмовиться від російської нафти до кінця року незалежно від санкцій ЄС - ЗМІ

Німеччина планує припинити імпорт російської нафти на кінець року, навіть якщо Євросоюзу не вдасться домовитися про загальну заборону в рамках наступного пакета санкцій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg із посиланням на урядові джерела.

За словами офіційних осіб, зусилля щодо укладання угод з альтернативними постачальниками продовжуються, і уряд впевнений, що зможе вирішити проблеми з логістикою, що залишилися, протягом наступних шести-семи місяців.

За даними Міністерства економіки в Берліні, частка російської нафти в Німеччині вже знизилася до 12% із приблизно 35% до війни в Україні.

Інші проблеми включають отримання достатньої кількості альтернативної нафти для ключового східнонімецького нафтопереробного заводу, який значною мірою залежить від російської нафти через трубопровід "Дружба" і управляється "Роснефтью".

Нафтопереробний завод у Шведті, який забезпечує постачання палива для міжнародного аеропорту Берліна, більшості заправних станцій у столиці та прилеглій землі Бранденбург, має забезпечити альтернативні постачання через німецький балтійський порт Росток.

Старий трубопровід, що з’єднує Росток і Шведт, можна використовувати, але його відносно невеликий розмір означає, що наразі він може покривати лише близько 60% повної потужності НПЗ, сказали чиновники. Влада працює над підвищенням тиску в трубопроводі та модернізацією інфраструктури, щоб більше нафти могло надходити до Шведта.

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Також розглядається питання покриття попиту на паливо в аеропорту Берліна з іншого нафтопереробного заводу, можливо, в Баварії.

Очікується, що нафтові санкції та енергетична безпека будуть у центрі уваги цього тижня, коли Шольц вирушить до Нідерландів для переговорів із прем'єр-міністром Марком Рютте у четвер і прийме еміра Катару у Берліні у п'ятницю.

Нагадаємо, уряди країн-членів все ще налаштовані домовитися про пакет у повному обсязі до 16 травня, коли відбудеться зустріч міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Проте поступово з’являються прихильники думки, що нафтове ембарго можливо краще затримати, щоб не гальмувати схвалення інших заходів. Це відбувається через незгоду Угорщини підтримати такі санкції.

Опоненти цієї ідеї кажуть, що якщо не включити нафту до шостого пакету санкцій, це виглядатиме як прояв слабкості.