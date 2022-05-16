Германия откажется от российской нефти до конца года независимо от санкций ЕС – СМИ

Германия планирует прекратить импорт российской нефти к концу года, даже если Евросоюзу не удастся договориться об общем запрете в рамках следующего пакет санкций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на правительственные источники.

По словам официальных лиц, усилия по заключению сделок с альтернативными поставщиками продолжаются, и правительство уверено, что сможет решить оставшиеся проблемы с логистикой в ​​течение следующих шести-семи месяцев.

По данным Министерства экономики в Берлине, доля российской нефти в Германии уже снизилась до 12% с примерно 35% до войны в Украине.

Оставшиеся проблемы включают в себя получение достаточного количества альтернативной нефти для ключевого восточногерманского нефтеперерабатывающего завода, который в значительной степени зависит от российской нефти через трубопровод "Дружба" и управляется "Роснефтью".

Нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который обеспечивает поставки топлива для международного аэропорта Берлина, большинства заправочных станций в столице и близлежащей земле Бранденбург, должен будет обеспечить альтернативные поставки через немецкий балтийский порт Росток.

Власти Германии установили, что старый трубопровод, соединяющий Росток и Шведт, может быть использован, но его относительно небольшой размер означает, что на данный момент он может покрыть только около 60% полной мощности НПЗ. Власти работают над повышением давления в трубопроводе и модернизируют инфраструктуру, чтобы больше нефти могло поступать в Шведт.

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Также рассматривается возможность покрытия потребности берлинского аэропорта в топливе за счет другого нефтеперерабатывающего завода, возможно, в Баварии.

Ожидается, что нефтяные санкции и энергетическая безопасность будут в центре внимания на этой неделе, когда Шольц отправится в Нидерланды для переговоров с премьер-министром Марком Рютте в четверг и примет эмира Катара в Берлине в пятницу.

Напомним, правительства стран-членов все еще настроены договориться о пакете в полном объеме до 16 мая, когда произойдет встреча министров иностранных дел в Брюсселе.

Однако постепенно появляются сторонники мнения, что нефтяное эмбарго можно лучше задержать, чтобы не тормозить одобрение других мер. Это происходит из-за несогласия Венгрии поддержать такие санкции.

Оппоненты этой идеи говорят, что если не включить нефть в шестой пакет санкций, это будет выглядеть как проявление слабости.