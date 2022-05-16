У Криму будівлю окупаційної влади облили жовтою і блакитною фарбою – Чубаров

У ніч на 16 травня невідомі "пофарбували" жовтою та блакитною фарбою будівлю окупаційної адміністрації у місті Євпаторія в окупованому Криму.

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook

Пряма мова Чубарова: "Крим – це Україна! У ніч із 15 на 16 травня кримські партизани вказали російським загарбникам на те, що їм слід швидше залишати окупований ними півострів. Поки що міст через Керченську протоку не підірвали".

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Деталі: Чубаров виклав фото облитої фарбою будівлі і зазначив, що це будівля окупаційної адміністрації міста Євпаторія.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу також висловив сподівання, що "наступного разу "коктейль Молотова" також досягне своєї мети".