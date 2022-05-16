Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Криму будівлю окупаційної влади облили жовтою і блакитною фарбою – Чубаров

Ірина БалачукПонеділок, 16 травня 2022, 10:31
Фото з Facebook Рефата Чубарова

У ніч на 16 травня невідомі "пофарбували" жовтою та блакитною фарбою будівлю окупаційної адміністрації у місті Євпаторія в окупованому Криму.

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook

Пряма мова Чубарова: "Крим – це Україна! У ніч із 15 на 16 травня кримські партизани вказали російським загарбникам на те, що їм слід швидше залишати окупований ними півострів. Поки що міст через Керченську протоку не підірвали".

Деталі: Чубаров виклав фото облитої фарбою будівлі і зазначив, що це будівля окупаційної адміністрації міста Євпаторія.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу також висловив сподівання, що "наступного разу "коктейль Молотова" також досягне своєї мети".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КримЄвпаторіяокупація
Головне сьогодні

оновлено від 00.50У Львові пролунали вибухи

Гарнізон "Маріуполь" виконав завдання, віддано наказ зберегти життя – Генштаб

Путін планує операції на Донбасі на рівні полковника чи бригадного генерала – ЗМІ

"Вдалого полювання": ППО знищує штурмовик, ракету і три безпілотники РФ

Путін каже світовим лідерам, що для переговорів із Зеленським ще не час  - ОП

Білорусь активізувалася на кордоні, зібралися захищатися від українців і НАТО - ЗМІ

Усі новини...
Крим
Активістів, вивезених у Крим, вдається рятувати завдяки корупції російських силовиків – Джемілєв
В окупований Севастополь звозять тіла росіян з острова Зміїний – розвідка 
Усі підводні човни Чорноморського флоту Росії вийшли в море – ЗМІ
Останні новини
05:08
Японія підписала кредитну угоду з Україною на $100 млн
04:38
Пакет допомоги Україні на $40 млрд пройшов процедурне голосування в Сенаті США
03:48
Боррель: ЄС допоможе Україні експортувати заблоковане росіянами зерно
02:51
Біля Чорнобаївки знищено ворожий склад пально-мастильних матеріалів – ОК "Південь"
02:10
ЄС затвердив €500 мільйонів нової допомоги Україні
01:54
Окупанти знову вдарили по військовому об'єкту на Львівщині – ОВА
01:30
оновлено від 00.50У Львові пролунали вибухи
00:52
Американські гаубиці "дуже ефективно" допомагають Україні нищити ворога – ЗМІ
00:44
фото, оновлено від 22.42З "Азовсталі" виїхали автобуси з українськими бійцями – Reuters
00:43
Зеленський відзначив нагородами ще дві сотні захисників держави
Усі новини...