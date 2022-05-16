Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Криму будівлю окупаційної влади облили жовтою і блакитною фарбою – Чубаров

Ірина БалачукПонеділок, 16 травня 2022, 10:31
У Криму будівлю окупаційної влади облили жовтою і блакитною фарбою – Чубаров
Фото з Facebook Рефата Чубарова

У ніч на 16 травня невідомі "пофарбували" жовтою та блакитною фарбою будівлю окупаційної адміністрації у місті Євпаторія в окупованому Криму.

Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook

Пряма мова Чубарова: "Крим – це Україна! У ніч із 15 на 16 травня кримські партизани вказали російським загарбникам на те, що їм слід швидше залишати окупований ними півострів. Поки що міст через Керченську протоку не підірвали".

Реклама:

Деталі: Чубаров виклав фото облитої фарбою будівлі і зазначив, що це будівля окупаційної адміністрації міста Євпаторія.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу також висловив сподівання, що "наступного разу "коктейль Молотова" також досягне своєї мети".

Теми: КримЄвпаторіяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Крим
Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму
Дрони атакували Росію і Крим понад 190 разів цього року − ВВС
Супутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту
Останні новини
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: