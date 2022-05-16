В Крыму здание оккупационных властей облили желтой и голубой краской – Чубаров
Понедельник, 16 мая 2022, 10:31
В ночь на 16 мая неизвестные "покрасили" желтой и голубой краской здание оккупационной администрации в Евпатории в оккупированном Крыму.
Источник: глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook
Прямая речь Чубарова: "Крым – это Украина! В ночь с 15 на 16 мая крымские партизаны указали российским захватчикам на то, что им следует быстрее покидать оккупированный полуостров. Пока что мост через Керченский пролив не взорвали".
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Детали: Чубаров выложил фото облитого краской здания и отметил, что это здание оккупационной администрации города Евпатория.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа также выразил надежду, что "в следующий раз "коктейль Молотова" также достигнет своей цели".