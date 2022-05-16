Росія вже втратила 27,7 тисячі солдатів і 165 гелікоптерів на українській землі
Понеділок, 16 травня 2022, 11:05
За 82 дні війни Росія в Україні вже втратила близько 27 700 своїх військових, 1 228 танків та 165 гелікоптерів.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 27 700 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 228 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 2 974 (+16) од,
- артилерійських систем – 577 (+22) од,
- РСЗВ – 195 (+0) од,
- засобів ППО – 89 (+0) од,
- літаків – 200 (+0) од,
- гелікоптерів – 165 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11),
- крилатих ракет – 97 (+2),
- кораблів/катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 101 (+14) од,
- спеціальної техніки – 42 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби були на Бахмутському та Запорізькому напрямках.