Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія вже втратила 27,7 тисячі солдатів і 165 гелікоптерів на українській землі

Ірина БалачукПонеділок, 16 травня 2022, 11:05
Росія вже втратила 27,7 тисячі солдатів і 165 гелікоптерів на українській землі
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За 82 дні війни Росія в Україні вже втратила близько 27 700 своїх військових, 1 228 танків та 165 гелікоптерів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 27 700 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 228 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 2 974 (+16) од,
  • артилерійських систем – 577 (+22) од,
  • РСЗВ – 195 (+0) од,
  • засобів ППО – 89 (+0) од,
  • літаків – 200 (+0) од,
  • гелікоптерів – 165 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 (+11),
  • крилатих ракет – 97 (+2),
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 101 (+14) од,
  • спеціальної техніки – 42 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби були на Бахмутському та Запорізькому напрямках.  

Теми: РосіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Росія
Розслідування не знайшло доказів постачання зброї в Росію – президент ПАР
Московські аеропорти призупинили роботу
Міноборони РФ заявило про збиття дронів над Чорним морем
Останні новини
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: